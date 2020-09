Dončić v prvi peterki lige NBA, znani tudi druga in tretja peterka

Orlando, 17. septembra - Slovenskega košarkarja Dallasa Luko Dončića so izbrali v najboljšo peterko letošnje sezone severnoameriške lige NBA. Poleg njega so v njej še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets), LeBron James in Anthony Davis (oba Los Angeles Lakers).