Na evropskih igrah 2023 tudi smučarji skakalci

Krakov, 17. septembra - Tretje evropske igre, ki jih bo med 9. in 23. junijem gostil Krakov in območja v provinci Malopolska, dobivajo obliko. Poljska ministrica za šport Danuta Dmowska-Andrzejuk je v sredo predstavila program in med 24 športi na igrah bodo prvič zastopani tudi smučarski skoki.