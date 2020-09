Na severozahodu ZDA se nadaljuje boj proti požarom

Sacramento, 17. septembra - Več deset tisoč gasilcev je v sredo v Kaliforniji, Oregonu in Washingtonu na severozahodu ZDA nadaljevalo boj s številnimi velikimi požari v naravi. Njihov dim je segel vse do Evrope, potem ko je že v začetku tedna sončno vreme v meglico spremenil tudi v New Yorku.