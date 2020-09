Orkan Sally na jugu ZDA povzročil poplave, brez elektrike pol milijona ljudi

Tallahassee, 17. septembra - Orkan Sally je v sredo zjutraj dosegel obalo Mehiškega zaliva med ameriškima državama Alabama in Florida ter s sabo prinesel obilne padavine in poplave. Brez elektrike je na prizadetem območju ostalo pol milijona ljudi. Iznad zaliva se je na kopno in naprej proti severu sicer pomikal izjemno počasi, uvodoma s hitrostjo pet kilometrov na uro.