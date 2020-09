PSG v izdihljajih tekme do prve zmage

Pariz, 16. septembra - Nogometaši Paris St. Germaina so v 3. krogu francoske lige prišli do prve zmage v sezoni. Brez Neymarja, Kyliana Mbappeja in nekaterih drugih pa so bili Parižani proti Metzu dolgo blizu novega neuspeha, saj so zmagoviti zadetek dosegli šele v tretji minuti sodniškega dodatka, ko se je med strelce za končnih 1:0 vpisal Julian Draxler.