Newyorške borze končale neenotno

New York, 16. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to posledica hkratnih obljub ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o nizkih obrestnih merah in njenega opozorila, da bo pri okrevanju po izgubljenih delovnih mestih ključna dodatna pomoč ameriške vlade.