Na uvodni tekmi bundeslige le 7500 gledalcev

München, 16. septembra - Čeprav so v Nemčiji ta teden dovolili vrnitev gledalcev na športne tekme in njihovo število omejili na 20 odstotkov kapacitet objektov, bo petkovo uvodno tekmo nove sezone nemške nogometne lige med Bayernom in Schalkejem lahko spremljalo le 7500 gledalcev, kar je deset odstotkov zmogljivosti objekta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.