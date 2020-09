Federal Reserve ne namerava zvišati obrestnih mer vse do konca leta 2023

Washington, 16. septembra - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je po zasedanju v torek in sredo sklenil, da ključne obrestne mere, ki je trenutno na ravni od 0,0 do 0,25 odstotka, ne bo zvišal vse do konca leta 2023, ko naj bi inflacija šele narasla na dva odstotka letno.