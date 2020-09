La liga mora prestaviti petkove in ponedeljkove tekme

Madrid, 16. septembra - Španska nogometna zveza (RFEF) vodstvu španske elitne lige ne dovoli igrati tekem ob petkih in ponedeljkih, zato so morali prestaviti dve tekmi drugega kroga, obračun Getafeja in Osasune s petka na soboto in dvoboj med Betisom in Valladolidom s ponedeljka na nedeljo.