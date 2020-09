Znamenito krono raperja Biggieja prodali za več kot pol milijona dolarjev

New York, 17. septembra - Plastično krono, ki jo je nosil ameriški raper Biggie Smalls, znan pod imenom Notorious B.I.G., so na dražbi v New Yorku v sredo prodali za 594.750 dolarjev (502.000 evrov). Na prvi dražbi dražbene hiše Sotheby's, posvečeni hiphopu so prodali več kot 120 izdelkov, ki so povezani s to sceno, med drugim tudi ljubezenska pisma raperja Tupac Shakurja.