Ljubljana, 16. septembra - Vrhovno sodišče obsoja fizični napad na sodnika, do katerega je prišlo med sodno obravnavo na Okrajnem sodišču na Ptuju. V sporočilu za javnost so danes še zapisali, da ne gre za osamljen primer pritiskov in nadlegovanj zaradi opravljanja sodniške funkcije. Kot so še zapisali, ne verbalno ne fizično nasilje ne sme postati del civilizirane družbe.