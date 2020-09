V okviru evropskega dneva brez smrtnih žrtev v prometu številne dejavnosti

Ljubljana, 17. septembra - V okviru evropskega dneva brez smrtnih žrtev v cestnem prometu bodo danes po vsej Evropi potekale številne preventivne in druge akcije. Cilj je, da ta dan na evropskih cestah ne bi bilo nobene smrtne žrtve, so zapisali na policiji. Projekt sicer že več let zapored organizira evropska mreža prometnih policij Roadpol, prej Tispol.