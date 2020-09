Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 9.)

Ljubljana, 16. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o absolutnem dnevnem rekordu števila okužb, ki so jih v Sloveniji potrdili v torek. Med drugim so pisale tudi o pozivu hrvaške istrske županje, naj Slovenija in Hrvaška uveljavita epidemiološke ukrepe za posamezne hrvaške županije namesto za celotno državo.