Negativni odzivi na Dodikov obisk v Zagrebu

Zagreb, 16. septembra - Srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik se je danes mudil na delovnem obisku v Zagrebu na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića. Dodik se je srečal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Dodikov obisk so kritizirali hrvaški in bošnjaški politiki v Bosni in Hercegovini, kot tudi opozicija na Hrvaškem.