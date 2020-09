Jabolko navdiha tokrat tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika

Ljubljana, 16. septembra - Predsednik republike Borut Pahor je ob prihajajočem mednarodnem dnevu gluhih danes vročil repliko Jabolka navdiha tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika. V času epidemije novega koronavirusa so namreč gluhim zagotavljali pravico do pravočasne obveščenosti o epidemiji in ključnih ukrepih.