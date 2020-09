Predsednik DZ v podporo otrokom z rakom sprejel zlato pentljico

Ljubljana, 16. septembra - Predsednik DZ Igor Zorčič se je danes na Trgu republike v Ljubljani srečal z Junaki 3. nadstropja. To so otroci in mladostniki, ki se zdravijo na oddelku za hematologijo in onkologijo pediatrične klinike v Ljubljani. Izročili so mu zlate pentljice, ki so mednarodni simbol boja otrok in njihovih družin z rakom.