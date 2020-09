Zunanje ministrstvo pozdravlja sporočila von der Leynove

Ljubljana, 16. septembra - Zunanje ministrstvo pozdravlja vsebinske poudarke in sporočila predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki jih je danes predstavila v svojem prvem govoru o stanju v EU. Kot so sporočili, posebej izpostavljajo njen poudarek, da mora Evropa iz pandemije covida-19 iziti močnejša in vitalnejša.