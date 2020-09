Velika Britanija zaznamuje 400. obletnico izplutja ladje Mayflower

London, 16. septembra - Velika Britanija danes zaznamuje 400. obletnico izplutja ladje Mayflower, ki je iz Plymoutha na jugozahodu Anglije proti ZDA popeljala več kot sto ljudi iz Anglije in nizozemskega Leidna. Eni prvih evropskih stalnih naseljencev so se ustalili v današnjem Massachusettsu, po prvi žetvi leto kasneje pa so s staroselci praznovali prvi zahvalni dan.