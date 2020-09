Po poskusu oboroženega ropa v Mariboru pristala v priporu

Maribor, 16. septembra - Mariborski policisti so izsledili osumljenca, ki sta prejšnji teden z uporabo orožja poskušala prisiliti 45-letnega moškega v stanovanjskem bloku v Mariboru, da jima izroči denar in prepovedano drogo. Gre za stara znanca policije, katerima je preiskovalni sodnik po zaslišanju odredil pripor, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.