Hojs zavrača očitke policijskega sindikata in jim očita "kravje kupčije" s prejšnjo vlado

Ljubljana, 16. septembra - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs zavrača očitke Policijskega sindikata Slovenije o neprimerni komunikaciji. Zavrnil je tudi njihove očitke o prirejeni analizi nagrajevanja uniformiranih poklicev in žogico vrnil sindikatu, češ da so si plačne ugodnosti zagotovili "skozi kravje kupčije z bivšim šefom vlade in bivšim notranjim ministrom.