Okoljski inšpektorat in sklad kmetijskih zemljišč proti odlaganju odpadkov

Ljubljana, 16. septembra - Inšpektorat RS za okolje in prostor in sklad kmetijskih zemljišč in gozdov snujeta ukrepe proti nelegalnemu odlaganju odpadkov in nelegalni gradnji na skladovih zemljiščih. O tem sta danes govorila v. d. glavnega inšpektorja inšpektorata Franc Rančigaj in direktorica sklada Irena Majcen s sodelavci.