Preiskovalci ZN očitajo Maduru zločine proti človeštvu

Ženeva, 16. septembra - Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je odgovoren za hujše kršitve človekovih pravic, med drugim zločine proti človeštvu, so danes opozorili preiskovalci Združenih narodov. V poročilu so navedli dokaze o izginotju, mučenju, spolnem nasilju in umorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.