V Domu sv. Jožef v Celju brez novih okužb

Celje, 16. septembra - V Domu sv. Jožef v Celju v torek niso zabeležili novih okužb z novim koronavirusom. Kot je za STA danes povedal vodja doma Jože Planinšek, so v torek brise odvzeli 28 stanovalcem, ki so bili v stiku z okuženo zaposleno osebo, vsi brisi pa so negativni. Tudi med zaposlenimi ni novih okužb. V domu je tako okužena le ena zaposlena oseba.