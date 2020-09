V BiH zaradi suma vojnih zločinov prijeli sedem bosanskih Srbov

Sarajevo, 16. septembra - Policija v BiH je zaradi suma vojnih zločinov prijela sedem nekdanjih pripadnikov vojske in policije bosanskih Srbov, je danes potrdilo tožilstvo BiH. Osumljeni so poboja Bošnjakov iz kraja Novoseoci leta 1992. V Sarajevu pa so predstavili posebno poročilo, ki kaže, da proti več kot 4000 osumljenim vojnih zločinov v BiH še niso uvedli postopkov.