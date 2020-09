Seattle/London, 18. septembra - Pred 50 leti se je poslovil Jimi Hendrix, ki kljub kratki karieri velja za glasbeno ikono. Njegove pesmi Hey Joe, Foxy Lady in Voodoo Child, ki jih je posnel s skupino Jimi Hendrix Experience, so se zapisale med najpomembnejše stvaritve rock glasbe 60. let minulega stoletja. Umrl je v nepojasnjenih okoliščinah, star 27 let.