Letali za Pariz in dirko po Franciji se pridno polnita

Ljubljana, 16. septembra - Veliki športni dogodki in uspehi rojakov so Slovence že mnogokrat premamili v nakup turističnih aranžmajev ob ogledih tekem in dirk. Nič drugače ni z dirko po Franciji, potem ko sta slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar spisala že tri četrtine velike kolesarske pravljice. V Parizu turistične agencije pričakujejo več sto Slovencev.