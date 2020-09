Zbirateljske sestavljanke v podporo več kot 70 umetnikov

New York, 18. septembra - Puzzles with Purpose organizira spletno prodajno pobudo Art x Puzzles, ki bo s pomočjo prodaje zbirateljskih izdaj sestavljank podpirala umetnike med pandemijo covida-19. Pri nastanku sestavljank v omejeni izdaji so sodelovali z več kot 70 sodobnimi umetniki po celem svetu, da bi jim olajšali osebne socialne in ekonomske skrbi v tem času.