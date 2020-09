Poziv Sviza k pogovorom o ustreznem ovrednotenju dodatnih obremenitev šolnikov zaradi epidemije

Ljubljana, 16. septembra - Glavni odbor Sviza je na izredni seji razpravljal o težavah, s katerimi se pri svojem delu trenutno soočajo zaposleni. Kot zelo nedorečene in presplošne so člani ocenili modele in priporočila za izvajanje pouka v razmerah, povezanih s covidom-19. Zato Sviz vnovič poziva pristojne k pogovorom o ustreznem ovrednotenju dodatnih obremenitev.