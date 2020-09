Darilno slikanico bo za bralno vzpodbudo prejelo 25.500 prvošolcev

Ljubljana, 16. septembra - Pri Društvu Bralna značka Slovenije - ZPMS so tudi letos s podjetjem Hofer, drugimi podporniki in Javno agencijo za knjigo RS pripravili darilno slikanico za vse prvošolce. Tokratna darilna knjiga je Smejalnik in cvililna zavora Slavka Pregla z ilustracijami Kostje Gatnika. V četrtek, na dan zlatih knjig, bodo razdelili kar 25.500 slikanic.