V Pivki perutninarstvu 18 dodatnih okužb z novim koronavirusom

Pivka, 16. septembra - Pri zaposlenih v družbi Pivka perutninarstvo so potrdili 18 dodatnih okužb z novim koronavirusom, skupno torej 38. Kot so za STA pojasnili v družbi, gre večinoma za osebe, ki so že bile v karanteni ali samoizolaciji. Poudarili so, da tveganje za prenos okužbe na živila ne obstaja, kar so potrdile tudi analize. Proizvodnja je še naprej nemotena.