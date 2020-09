Sodniško društvo zaskrbljeno nad stopnjevanjem nasilja v družbi

Ljubljana, 16. septembra - V Slovenskem sodniškem društvu so zaskrbljeni nad stopnjevanjem nasilja v družbi. "Ne smemo dovoliti, da bi ljudje vzeli pravico v svoje roke in nezadovoljstvo s sodniškimi odločitvami reševali z nasiljem," so zapisali v odzivu na fizični napad na sodnika, ki je bil nedavno zaslišan kot priča na ptujskem okrajnem sodišču.