V BiH zaradi suma vojnih zločinov prijeli sedem bosanskih Srbov

Sarajevo, 16. septembra - Policija v Bosni in Hercegovini je zaradi suma vojnih zločinov v času vojne v državi prijela sedem nekdanjih pripadnikov vojske in policije bosanskih Srbov, je danes potrdilo tožilstvo BiH. Osumljeni so poboja večjega števila Bošnjakov iz kraja Novoseoci leta 1992.