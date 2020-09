Za najem kavarne Loggia v Kopru ni bilo interesa

Koper, 16. septembra - Na Mestni občini Koper do torkovega roka niso prejeli nobene ponudbe za najem kavarne Loggia v koprskem starem mestnem jedru, so za STA potrdili na občini. Na občini so prek razpisa iskali najemnika kavarne za nedoločen čas po izklicni ceni za najem prostora 2600 evrov na mesec.