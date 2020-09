V torek v Sloveniji rekordnih 123 potrjenih okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 16. septembra - V torek so v Sloveniji ob 3123 testih potrdili 123 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov absolutni rekord po številu potrjenih okužb. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se jih pa 61 zdravi v bolnišnicah, 11 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, je vlada zapisala na Twitterju. Skoraj četrtina okuženih je starih od 45 do 54 let.