Poslanci v petek o interpelaciji Hojsa, pričakovati celodnevno razpravo

Ljubljana, 16. septembra - DZ bo o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa razpravljal v petek, seja se bo začela ob 10. uri. Pričakovati je celodnevno razpravo. Čeprav je bil zaradi karantene in samoizolacije nekaterih poslancev LMŠ pripravljen predlog za sejo na daljavo, pa za to ni več potrebe, saj bodo poslanci lahko že prisotni in bo seja potekala kot običajno.