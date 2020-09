V domu starejših v Črnečah potrdili nove okužbe, skupno doslej 16

Dravograd, 16. septembra - V Koroškem domu starostnikov v Črnečah so po odvzemu večjega števila brisov v začetku tedna potrdili dodatne okužbe z novim koronavirusom. Skupno so doslej okužbe potrdili pri 12 stanovalcih in štirih zaposlenih, je za STA povedal direktor doma Srečko Mlačnik. Vsi okuženi so z istega oddelka, dva oskrbovanca se zdravita v bolnišnici.