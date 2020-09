V Pegazovem domu v Rogaški Slatini skupaj 16 okuženih

Rogaška Slatina, 16. septembra - V Pegazovem domu v Rogaški Slatini so po ponedeljkovem odvzemu večjega števila brisov potrdili dodatne okužbe z novim koronavirusom. Skupno so doslej okužbe potrdili pri 13 stanovalcem in trem zaposlenim, je danes za STA povedala direktorica doma Kristina Kampuš. Vse okužene stanovalce so v torek premestili v bolnišnice.