Na pogorišču na Okrešlju postavili temeljni kamen za nov dom

Logarska dolina, 16. septembra - Na pogorišču Frischaufovega doma na Okrešlju so danes postavili temeljni kamen za nadomestni dom. Na sodobno zasnovani zgradbi iz naravnih in lokalnih materialov naj bi še letos dokončali gradbeno-zidarska dela in jo pripravili za zimo, v celoti pa naj bi bila dokončana do leta 2022.