Revija Stripburger se predstavlja na praškem festivalu LUSTR

Praga, 17. septembra - V Pragi se danes začenja mednarodni festival s fokusom na ilustraciji in stripu LUSTR, na katerem se predstavlja tudi revija Stripburger. Na festivalu, ki bo potekal do 22. septembra, so organizatorji v luči trenutne epidemiološke situacije večji poudarek dali obsežnemu in skrbno kuriranemu razstavnemu programu ter spletnim pogovorom in debatam.