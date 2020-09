V Hočah odpirajo nov vrtec s toboganom

Hoče, 16. septembra - V Hočah bodo danes uradno odprli novo zgrajeni vrtec, ki poleg sodobnejših in prostornejših igralnic in drugih prostorov za izvajanje predšolske dejavnosti ponuja otrokom tudi tobogan za prehod med etažo in pritličjem. Vse igralnice imajo teraso, kjer se bodo otroci lahko nadihali svežega zraka, ko vreme ne bo omogočalo obiska novega igrišča.