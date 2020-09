Azijske borze brez enotne smeri

Tokio, 16. septembra - Tečaji delnic na azijskih borzah danes nimajo enotne smeri. So pa nekateri porasli že peti dan zapored. Vlagatelji so zadovoljni z najnovejšimi gospodarskimi kazalci v največjih gospodarstvih, hkrati pa so v pričakovanju zaključka zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed).