V Indiji potrdili že več kot pet milijonov okužb s koronavirusom

New Delhi, 16. septembra - V Indiji so do danes potrdili že več kot pet milijonov okužb z novim koronavirusom, je danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Zadnji milijon primerov so zabeležili v samo enajstih dneh, kar je svetovni rekord v širjenju virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.