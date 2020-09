New York Islanders ostajajo v igri za Stanleyjev pokal

Edmonton, 16. septembra - Hokejisti moštva New York Islanders so na peti tekmi finala vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Tampa Bay Lightning po dveh podaljških z 2:1 in zaostanek znižali na 2:3 v zmagah. Ekipi v koronskem mehurčku v kanadskem Edmontonu igrata na štiri zmage.