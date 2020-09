Pri Pogačarjevih med Tourom zmanjkuje časa

pogovarjal se je Aleksander Gasser

Komenda, 16. septembra - Slovenija je v teh dneh kolesarsko obarvana. Televizije v hišah in stanovanjih so prižgane vsaj ob zaključkih etap francoskega Toura. Tako je tudi na Klancu pri Komendi, kjer v družbi otrok pesti za Tadeja Pogačarja stiskata starša. Dirko vidita in spremljata s svojega zornega kota.