V Pivki nove okužbe s koronavirusom

Pivka, 15. septembra - V občini Pivka so danes zabeležili več novih okužb s koronavirusom. Kot je za STA potrdil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, so nove okužbe med drugim potrdili v OŠ Pivka in družbi Pivka perutninarstvo. A po Curkovih besedah gre pri slednjih za okužbe med tistimi, ki so bili že prej v samoizolaciji oz. v karanteni.