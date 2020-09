Janša z državnimi svetniki o večletnem finančnem okviru EU in svežnju za okrevanje

Ljubljana, 16. septembra - Državni svetniki bodo na današnji seji gostili premierja Janeza Janšo, ki jim bo predstavil stališča vlade o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 in svežnju za okrevanje po pandemiji. Svetniki bodo med drugim razpravljali tudi o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021.