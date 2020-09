Predsedniku DZ Zorčiču v Novi Gorici predstavili projekt Center zelenih tehnologij

Nova Gorica, 15. septembra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je današnji praznik vrnitve Primorske k matični domovini izkoristil za obisk Mestne občine Nova Gorica. Zorčiču so v sklopu obiska predstavili tudi prednostni regijski projekt Center zelenih tehnologij, ki bo usmerjen v razvoj naravi in človeku prijaznih tehnologij, so sporočili iz novogoriške občine.