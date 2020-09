Med nominiranci za bookerja kar štirje prvenci

London, 15. septembra - V ožji nabor šestih nominirancev za britansko literarno nagrado booker so letos uvrščeni štirje prvenci, ki jih podpisujejo Avni Doshi, Diane Cook, Brandon Taylor in Douglas Stuart ter romana priznanih avtoric Tsitsi Dangarembga in Maaze Mengiste. Dobitnik 50.000 funtov vredne nagrade za najboljši v angleščini napisani roman bo znan 17. novembra.