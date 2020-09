Inšpektorja uprave za varno hrano po njihovih navedbah grobo ovirali med postopkom

Ljubljana, 15. septembra - Inšpektorja inšpekcije uprave za varno hrano je minuli torek med opravljanjem postopka v Mariboru oviralo več moških, ki so ga žalili in mu fizično grozili, so sporočili iz uprave. Uprava ravnanje obsoja, kritična pa je tudi do nekaterih medijev, ki so brez pridobitve njenega odziva objavili video posnetek dogajanja in mu dodali žaljive komentarje.