Medsebojna povezljivost bi lahko dala koronavirusnim aplikacijam v EU nov zagon

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Bruselj/Berlin/Pariz, 16. septembra - V Evropi so že v več kot 20 državah zaživele aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom. Nekatere so delno uspešne, druge označujejo za katastrofo. Evropska unija želi vseeno izkoristiti njihov potencial in upa, da bo z medsebojno povezljivostjo različnih nacionalnih aplikacij pripomogla k omejevanju širjenja virusa.